Сбер стал партнером легенды киберспорта — клуба Virtus.pro в России

Сотрудничество стартует 26 мая. Сбер выступит эксклюзивным партнёром клуба Virtus.pro в банковской отрасли и поможет игрокам показывать лучшие результаты. Благодаря банку Virtus.pro сможет усилить подготовку к выступлениям на российской арене. В планах — интеграция ИИ-помощника ГигаЧат и развитие совместных проектов на стыке киберспорта и технологий.

Бренд банка появится на форме игроков и в призовой атрибутике на ключевых турнирах. Также в этом году запланированы фан-встречи, проекты с экосистемой Сбера и совместный выпуск карт с уникальным дизайном.

Сбер уже обладает значительным опытом в индустрии киберспорта. В партнёрстве с Федерацией компьютерного спорта России Сбер помогает развивать киберспорт в стране. В 2026 году банк поддержит сразу 8 ключевых соревнований, в которых примут участие 70 тыс. человек.

Новое соглашение открывает дополнительные возможности Virtus.pro для реализации собственных киберспортивных проектов. Отдельный фокус проекта — начинающие игроки.

«Киберспорт сегодня — одна из самых быстрорастущих индустрий в мире, и российские команды здесь занимают лидирующие позиции. Для Сбера поддержка этого направления — не разовая история, а часть системной работы с индустрией: мы сотрудничаем с Федерацией компьютерного спорта, проводим собственные турниры и поддерживаем развитие молодых игроков и команд. Партнёрство с Virtus.pro — логичное продолжение этой стратегии. Это один из самых узнаваемых киберспортивных брендов с огромной историей и сильным влиянием на всю индустрию. Вместе мы хотим не только развивать клуб, но и помогать всей экосистеме киберспорта становиться ещё масштабнее и сильнее. В год 185-летия Сбера для нас особенно важно поддерживать направления, которые формируют будущее и объединяют новые поколения — и киберспорт точно относится к их числу», — Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.