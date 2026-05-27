Кругобайкальскую железную дорогу закрыли из-за массового выхода медведей

С 27 мая в Иркутской области временно закрыли маршрут «Кругобайкальская железная дорога». Это связано с массовым выходом медведей, информирует «Заповедное Прибайкалье».

«В это время года хозяева тайги выходят на безлесые, прогретые солнцем склоны в поисках первой сочной травы. К урезу воды и железнодорожным путям чаще всего спускаются молодые самцы – очень любопытные и не всегда осторожные. Их поведение крайне непредсказуемо, и встреча с таким зверем может быть опасна для жизни», – предупредили в организации.

Там также запомнили, что при обнаружении медведей в населенном пункте, нужно сообщать об этом в ближайший отдел полиции.