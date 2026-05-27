Почти 500 мигрантов выдворили из Иркутской области с начала года

ГУ МВД России по Иркутской области подвело итоги борьбы с нелегальными мигрантами за прошедшие четыре месяца 2026 года. По их итогам из региона выдворили почти 500 мигрантов за различные нарушения, пояснили в пресс-службе полиции Приангарья.

«По итогам проведенной работы в отношении 463 иностранных граждан вынесены постановления об административном выдворении за пределы Российской Федерации. Утверждено 36 решений о депортации. Кроме того, в отношении 403 иностранцев, допустивших нарушения законодательства, вынесены решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию», – пояснили в МВД.

Всего за указанный период состоялось порядка 4 тысяч проверочных мероприятий, во время которых выявили свыше 2,5 тысячи нарушений в сфере миграционного законодательства.