Опубликована программа празднования Дня города в Иркутске

6 и 7 июня иркутяне отметят 365-летие со дня основания столицы Прибайкалья. Праздничные мероприятия будут организованы на шести локациях: сквер имени Кирова и площадь графа Сперанского, площадь у памятника Александру III, острова Юность и Конный, Нижняя набережная и улица Урицкого.

В программе:

6 июня

Сквер имени Кирова

13:00 – 20:00 площадка планетария;

14:00 – 18:00 фестиваль национальных культур;

14:00 – 18:00 работа интерактивных площадок;

13:00 – 20:00 выставка ретро автомобилей на парковке на Ленина, 14б.

Площадь графа Сперанского

17:00 – 18:30 выступление городских кавер-групп;

18:30 – 20:00 юбилейное театрализованное представление;

20:00 – 21:00 выступление группы «Братья Грим»;

21:00 – 22:00 выступление группы «Дискотека Авария».

Площадь у памятника Александру III

10:00 – 11:00 регистрация участников акции «Домик СчастьЯ»;

13:00 – 20:30 музыкальный фестиваль от радио мСм «Музыка моего города»;

18:30 – 19:30 «Хит Хор» – установление рекорда России по массовому исполнению песни «Матушка-земля»;

20:00 – 22:00 DJ-марафон (танцевальный блок).

Остров Юность

10:30 – 16:00 спортивные соревнования по кибатлетике;

13:00 – 17:00 интерактивные зоны ИГЦ «Патриот»;

12:00 – 17:00 мастер-классы «Литературного квартала» (28 библиотек в одной локации);

Амфитеатр «Ракушка»

11:30 – 12:00 торжественная церемония награждения победителей фестиваля «Домик СчастьЯ»;

12:00 – 13:00 презентация сборника стихотворений «СветРодины»;

13:00 – 16:00 уникальный инклюзивный концерт;

15:30 – 16:00 специальный гость – основатель Инклюзивного ресурсного центра Алексей Транцев;

16:00 – 17:00 спектакль «Колобок» от театра кукол «Аистенок».

Остров Конный

13:00 – 18:00 работа детских интерактивных площадок;

13:00 – 18:00 угощение для детей – бесплатное мороженое;

14:00 – 17:00 детская концертная программа, парад детских колясок, шествие близнецов, лекторий от сотрудников городского перинатального центра, акции «Я иркутянин» и «В ожидании чуда».

Нижняя набережная

13:00 – 19:00 фестиваль-конкурс «БабрАрт».

Улица Урицкого

10:00 – 17:00 работа танцевальных площадок;

13:00 – 20:00 выставка тюнингованных автомобилей;

13:00 – 20:00 арт-площадка (разрисовка машин, мастер-классы);

14:00 – 18:00 гала-концерт хореографических коллективов города;

18:00 – 20:00 мастер-класс хореографа Алексея Борхонова.

7 июня

Площадь у памятника Александру III

11:00 – 13:00 выступление духового муниципального оркестра в рамках мероприятия «Воскресный бульвар»;

14:00 – 16:00 музыкальный фестиваль от радио мСм «Голос моего города»;

16:00 – 17:00 конкурс «Битва голосов»;

17:30 – 20:50 музыкальный фестиваль от радио мСм «Музыка моего города»;

21:00 – 22:00 выступление звездных гостей NANSI & SIDOROV.

Остров Юность