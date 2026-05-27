Опубликована программа празднования Дня города в Иркутске

6 и 7 июня иркутяне отметят 365-летие со дня основания столицы Прибайкалья. Праздничные мероприятия будут организованы на шести локациях: сквер имени Кирова и площадь графа Сперанского, площадь у памятника Александру III, острова Юность и Конный, Нижняя набережная и улица Урицкого.
В программе:
6 июня
Сквер имени Кирова
- 13:00 – 20:00 площадка планетария;
- 14:00 – 18:00 фестиваль национальных культур;
- 14:00 – 18:00 работа интерактивных площадок;
- 13:00 – 20:00 выставка ретро автомобилей на парковке на Ленина, 14б.
Площадь графа Сперанского
- 17:00 – 18:30 выступление городских кавер-групп;
- 18:30 – 20:00 юбилейное театрализованное представление;
- 20:00 – 21:00 выступление группы «Братья Грим»;
- 21:00 – 22:00 выступление группы «Дискотека Авария».
Площадь у памятника Александру III
- 10:00 – 11:00 регистрация участников акции «Домик СчастьЯ»;
- 13:00 – 20:30 музыкальный фестиваль от радио мСм «Музыка моего города»;
- 18:30 – 19:30 «Хит Хор» – установление рекорда России по массовому исполнению песни «Матушка-земля»;
- 20:00 – 22:00 DJ-марафон (танцевальный блок).
Остров Юность
- 10:30 – 16:00 спортивные соревнования по кибатлетике;
- 13:00 – 17:00 интерактивные зоны ИГЦ «Патриот»;
- 12:00 – 17:00 мастер-классы «Литературного квартала» (28 библиотек в одной локации);
Амфитеатр «Ракушка»
- 11:30 – 12:00 торжественная церемония награждения победителей фестиваля «Домик СчастьЯ»;
- 12:00 – 13:00 презентация сборника стихотворений «СветРодины»;
- 13:00 – 16:00 уникальный инклюзивный концерт;
- 15:30 – 16:00 специальный гость – основатель Инклюзивного ресурсного центра Алексей Транцев;
- 16:00 – 17:00 спектакль «Колобок» от театра кукол «Аистенок».
Остров Конный
- 13:00 – 18:00 работа детских интерактивных площадок;
- 13:00 – 18:00 угощение для детей – бесплатное мороженое;
- 14:00 – 17:00 детская концертная программа, парад детских колясок, шествие близнецов, лекторий от сотрудников городского перинатального центра, акции «Я иркутянин» и «В ожидании чуда».
Нижняя набережная
- 13:00 – 19:00 фестиваль-конкурс «БабрАрт».
Улица Урицкого
- 10:00 – 17:00 работа танцевальных площадок;
- 13:00 – 20:00 выставка тюнингованных автомобилей;
- 13:00 – 20:00 арт-площадка (разрисовка машин, мастер-классы);
- 14:00 – 18:00 гала-концерт хореографических коллективов города;
- 18:00 – 20:00 мастер-класс хореографа Алексея Борхонова.
7 июня
Площадь у памятника Александру III
- 11:00 – 13:00 выступление духового муниципального оркестра в рамках мероприятия «Воскресный бульвар»;
- 14:00 – 16:00 музыкальный фестиваль от радио мСм «Голос моего города»;
- 16:00 – 17:00 конкурс «Битва голосов»;
- 17:30 – 20:50 музыкальный фестиваль от радио мСм «Музыка моего города»;
- 21:00 – 22:00 выступление звездных гостей NANSI & SIDOROV.
Остров Юность
- 12:00 – 18:00 работа интерактивных площадок «Литературного квартала»;
- 12:00 – 15:00 концерт «Литературного квартала»;
- 15:00 – 16:00 установление рекорда газеты «Комсомольская правда» «365 страниц любви к городу»;
- 16:00 – 17:00 выступление поэта и драматурга Дмитрия Кравченко;
- 17:00 – 18:00 церемония награждения иркутян «Время. События. Люди»;
- 18:00 – 19:30 выступление артистов театра народной драмы.