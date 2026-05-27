Опубликована программа празднования Дня города в Иркутске

6 и 7 июня иркутяне отметят 365-летие со дня основания столицы Прибайкалья. Праздничные мероприятия будут организованы на шести локациях: сквер имени Кирова и площадь графа Сперанского, площадь у памятника Александру III, острова Юность и Конный, Нижняя набережная и улица Урицкого.

В программе:

6 июня

Сквер имени Кирова

  • 13:00 – 20:00 площадка планетария;
  • 14:00 – 18:00 фестиваль национальных культур;
  • 14:00 – 18:00 работа интерактивных площадок;
  • 13:00 – 20:00 выставка ретро автомобилей на парковке на Ленина, 14б.

Площадь графа Сперанского

  • 17:00 – 18:30 выступление городских кавер-групп;
  • 18:30 – 20:00 юбилейное театрализованное представление;
  • 20:00 – 21:00 выступление группы «Братья Грим»;
  • 21:00 – 22:00 выступление группы «Дискотека Авария».

Площадь у памятника Александру III

  • 10:00 – 11:00 регистрация участников акции «Домик СчастьЯ»;
  • 13:00 – 20:30 музыкальный фестиваль от радио мСм «Музыка моего города»;
  • 18:30 – 19:30 «Хит Хор» – установление рекорда России по массовому исполнению песни «Матушка-земля»;
  • 20:00 – 22:00 DJ-марафон (танцевальный блок).

Остров Юность

  • 10:30 – 16:00 спортивные соревнования по кибатлетике;
  • 13:00 – 17:00 интерактивные зоны ИГЦ «Патриот»;
  • 12:00 – 17:00 мастер-классы «Литературного квартала» (28 библиотек в одной локации);

Амфитеатр «Ракушка»

  • 11:30 – 12:00 торжественная церемония награждения победителей фестиваля «Домик СчастьЯ»;
  • 12:00 – 13:00 презентация сборника стихотворений «СветРодины»;
  • 13:00 – 16:00 уникальный инклюзивный концерт;
  • 15:30 – 16:00 специальный гость – основатель Инклюзивного ресурсного центра Алексей Транцев;
  • 16:00 – 17:00 спектакль «Колобок» от театра кукол «Аистенок».

Остров Конный

  • 13:00 – 18:00 работа детских интерактивных площадок;
  • 13:00 – 18:00 угощение для детей – бесплатное мороженое;
  • 14:00 – 17:00 детская концертная программа, парад детских колясок, шествие близнецов, лекторий от сотрудников городского перинатального центра, акции «Я иркутянин» и «В ожидании чуда».

Нижняя набережная

  • 13:00 – 19:00 фестиваль-конкурс «БабрАрт».

Улица Урицкого

  • 10:00 – 17:00 работа танцевальных площадок;
  • 13:00 – 20:00 выставка тюнингованных автомобилей;
  • 13:00 – 20:00 арт-площадка (разрисовка машин, мастер-классы);
  • 14:00 – 18:00 гала-концерт хореографических коллективов города;
  • 18:00 – 20:00 мастер-класс хореографа Алексея Борхонова.

7 июня

Площадь у памятника Александру III

  • 11:00 – 13:00 выступление духового муниципального оркестра в рамках мероприятия «Воскресный бульвар»;
  • 14:00 – 16:00 музыкальный фестиваль от радио мСм «Голос моего города»;
  • 16:00 – 17:00 конкурс «Битва голосов»;
  • 17:30 – 20:50 музыкальный фестиваль от радио мСм «Музыка моего города»;
  • 21:00 – 22:00 выступление звездных гостей NANSI & SIDOROV.

Остров Юность

  • 12:00 – 18:00 работа интерактивных площадок «Литературного квартала»;
  • 12:00 – 15:00 концерт «Литературного квартала»;
  • 15:00 – 16:00 установление рекорда газеты «Комсомольская правда» «365 страниц любви к городу»;
  • 16:00 – 17:00 выступление поэта и драматурга Дмитрия Кравченко;
  • 17:00 – 18:00 церемония награждения иркутян «Время. События. Люди»;
  • 18:00 – 19:30 выступление артистов театра народной драмы.

/ Сибирское Информационное Агентство /
