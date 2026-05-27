S7 Airlines открывает рейсы из Иркутска в Тюмень и Южно-Сахалинск

Авиакомпания S7 Airlines открыла новые маршруты из Иркутска – в Тюмень и Южно-Сахалинск. Рейсы укрепят транспортные связи Восточной Сибири с Западной Сибирью и Дальним Востоком.

«Первый рейс из Иркутска в Южно-Сахалинск запланирован на 26 сентября 2026 года. Регулярные полеты будут выполняться по субботам с вылетом в 00:45 и прибытием в 07:40 (по местному времени)», – сообщили в авиакомпании.

С 25 октября начнутся полеты в Тюмень два раза в неделю – по вторникам и воскресеньям. Кроме того, с 29 октября S7 Airlines продолжит летать из Иркутска в Петропавловск-Камчатский по четвергам. На всех трех маршрутах будут задействованы среднемагистральные Boeing 737-800.


