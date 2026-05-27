Стресс-тест для теплосетей: как летние гидравлические испытания в Иркутске предотвращают аварии зимой

С наступлением тепла на подъездах иркутян появились объявления об отключении горячей воды. Это — плановые гидравлические испытания трубопроводов, которые проводят энергетики. Всего специалистам Байкальской энергетической компании за три месяца предстоит проверить на прочность более тысячи километров городских теплосетей.

«Гидравлические испытания — это стресс-тест для сетей. Так мы проверяем прочность и герметичность труб и убеждаемся, что они надежно отработают следующую зиму. Обойтись без таких испытаний нельзя: это самый надёжный способ подготовки инфраструктуры к холодам», — поясняет Владимир Янышевский, руководитель участка тепловых сетей Байкальской энергетической компании (входит в Эн+).

Такие проверки позволяют обнаружить и устранить слабые места до наступления отопительного сезона. Благодаря летним испытаниям в прошлом году в Иркутске выявили 235 дефектов — столько зимних аварий удалось предотвратить. В суровые сибирские морозы время ремонта каждой такой аварии может достигать суток, и все это время тысячи жителей останутся без тепла.

Процедуру можно представить как тест садового шланга: чтобы проверить его на прочность, мы подаем воду под давлением; если он течёт — находим повреждение и латаем его. То же самое и с теплотрассами, только в гораздо больших масштабах.

Сначала воду в сетях остужают — это нужно, чтобы в случае прорыва не пострадали люди. Затем трубы «накачивают» водой под давлением, на 25% превышающим рабочее, и наблюдают, выдержит ли система такую нагрузку. При падении давления энергетики ищут и устраняют течи. Затем требуется ещё около суток, чтобы восстановить нормальные температурный и гидравлический режимы. Весь цикл на обычном участке занимает от 10 до 14 дней.

В этом году иркутским энергетикам предстоит проверить больше труб, чем в прошлом — к привычным километрам теплосетей добавились ещё 5 км «теплового луча» в предместье Рабочее, введённого в эксплуатацию в ноябре прошлого года. Однако это не значит, что отключение горячей воды обойдет жителей улицы Баррикад стороной – гидравлические испытания проходят все тепловые сети без исключения.

«Одна из главных причин дефектов — изношенность инфраструктуры. Средний возраст трубопроводов в городе составляет 37 лет при нормативном сроке службы 25 лет, и по итогам испытаний многие участки не проходят стресс-тест. Но и «молодые» трубы нуждаются в контроле: на ранний износ влияют агрессивная среда (например, антигололедные реагенты) и повреждения на соседних коммуникациях, когда негерметичность одной трубы ускоряет коррозию другой», — добавляет Владимир Янышевский.

Помимо гидравлических испытаний, Байкальская энергетическая компания применяет и другие методы диагностики, которые помогают выявлять проблемы на ранней стадии и планировать ремонты более точно. Уже около 10 лет энергетики используют тепловизионную съёмку с беспилотников. Применяется акустическая томография — «прослушивание» труб: специальные датчики регистрируют звуки и вибрации, по которым можно оценить толщину стенок и местоположение износа. Наиболее высокотехнологичный метод — внутритрубная диагностика роботом, который делает видеосъёмку и позволяет детально оценить состояние сварных швов и стенок трубопровода.

«Мы внедряем современные технологии диагностики, но они дополняют, а не заменяют гидравлические испытания. Только испытания показывают, выдержит ли система давление здесь и сейчас, и это дает гарантию снижения аварийной нагрузки зимой. Поэтому просим горожан с пониманием отнестись к временному неудобству: эти работы выполняются ради вашей безопасности и комфортной зимой», — подчеркнул Владимир Янышевский.

Точные адреса и продолжительность работ иркутяне могут найти на сайте Иркутской энергосбытовой компании или узнать в контакт-центре по телефонам: 8-800-100-9777 или 8-3952-790-777.