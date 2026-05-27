57 производителей Приангарья получили дипломы конкурса «100 лучших товаров России»

В Иркутской области наградили победителей Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» и регионального конкурса «Иркутское качество». Церемония прошла в центре «Мой бизнес» в рамках Недели предпринимательства, лучшими признаны 57 компаний.

«Конкурс "100 лучших товаров России" позволяет достичь целого ряда важных целей: выявить лучших производителей товаров и услуг, повысить планку и укрепить позиции региональных производителей как на российском, так и на зарубежных рынках», – сообщил заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Анчугин.

Победители регионального этапа смогут взять льготный заем до 5 млн рублей по ставке от 9% годовых сроком на три года. Им также рекомендовано принять участие в федеральном этапе конкурса. Лауреатами конкурса «Иркутское качество» в этом году стали 45 предприятий.