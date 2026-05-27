Цены новостроек в сделках на 6% ниже, чем в объявлениях

Аналитики «Циана», ведущей в России цифровой платформы операций с недвижимостью, выяснили, что в новостройках Московского региона цены в сделках в среднем на 6% ниже, чем в предложении.

Чем выше класс ЖК, тем больше средний размер скидки. Так, в ЖК эконом-класса разница между ценой «квадрата» в предложении и в сделках составляет всего 5,4%, в комфорт-классе – 6,2%, в проектах класса бизнес – 6,7%, а в премиальных ЖК – 6,8%.

Это же видно при анализе ЖК по цене квадратного метра. В наиболее дешевых проектах – с ценой «квадрата» до 250 тыс. руб. – средний дисконт составляет всего 4,9%. В более дорогих корпусах – до 550 тыс. руб за «квадрат» – цены в сделках уже на 5,5-6,1% ниже, чем в предложении. А в самых дорогих ЖК дисконт превышает 9%.

Дорогие объекты обычно дольше находятся в продаже, поэтому именно на них девелоперы выставляют наибольшие дисконты.

«В столичном регионе стоимость жилья в объявлениях отличается от цен, по которым недвижимость реально продается в среднем на 6%, причём чем дороже ЖК и чем выше его класс, тем больше скидка, – комментирует Елена Бобровская, ведущий аналитик «Циана». – Слишком больших скидок на рынке новостроек в 2026 года нет. Даже в условиях снижения спроса относительно прошлого года девелоперы не готовы идти на масштабные распродажи»

