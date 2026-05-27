Квартет Игоря Бутмана и Валерий Сюткин выступят на фестивале «Ангара-Джаз»

Третий Всероссийский молодежный фестиваль-форум «Ангара-Джаз» состоится 11 и 12 июля в музее «Тальцы». Хедлайнерами мероприятия станут народный артист России Игорь Бутман с квартетом и заслуженный артист РФ Валерий Сюткин.

«Фестиваль "Ангара-Джаз" получил самый позитивный отклик у зрителей и продолжает развиваться. Мы стремимся не только радовать публику, но и поддерживать молодые таланты, предоставляя им возможность выступить на одной сцене с мэтрами джаза», — сказал глава региона Игорь Кобзев.

В дневной программе выступят молодежные джазовые коллективы из Красноярска, Новосибирска, Якутска и Иркутска. Особенностью фестиваля станет представление на воде «Алые паруса» в партнерстве с Федерацией парусного спорта Иркутской области. Концерты также в третий раз пройдут в Усть-Куте.