Новости

Центр зрения и Окулария, Иркутск
Новаторы иркутской офтальмологии. Антон Гарбарчук, «Центр зрения», – о команде, инновациях и вере в успех
«Личный бренд – это не про деньги, а про доверие»
Новое зрение – за 8 секунд. Эксперт – о лазерной коррекции по технологии Smile Pro
Все материалы сюжета

Квартет Игоря Бутмана и Валерий Сюткин выступят на фестивале «Ангара-Джаз»

Третий Всероссийский молодежный фестиваль-форум «Ангара-Джаз» состоится 11 и 12 июля в музее «Тальцы». Хедлайнерами мероприятия станут народный артист России Игорь Бутман с квартетом и заслуженный артист РФ Валерий Сюткин.

«Фестиваль "Ангара-Джаз" получил самый позитивный отклик у зрителей и продолжает развиваться. Мы стремимся не только радовать публику, но и поддерживать молодые таланты, предоставляя им возможность выступить на одной сцене с мэтрами джаза», — сказал глава региона Игорь Кобзев.

В дневной программе выступят молодежные джазовые коллективы из Красноярска, Новосибирска, Якутска и Иркутска. Особенностью фестиваля станет представление на воде «Алые паруса» в партнерстве с Федерацией парусного спорта Иркутской области. Концерты также в третий раз пройдут в Усть-Куте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес