«До 5 лет тюрьмы»: Госдума вводит уголовную ответственность за незаконный майнинг

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за незаконную добычу криптовалюты. Теперь за майнинг без лицензии и работу подпольных дата-центров можно будет получить реальный срок.

Кого и как накажут?

Законопроект вносит изменения в Уголовный кодекс. Ответственность наступает, если деятельность велась без включения в официальный реестр и при этом:

  • Причинила крупный ущерб гражданам, организациям или государству.
  • Сопряжена с извлечением дохода в крупном размере.

В таких случаях нарушителям грозит штраф до 1,5 млн рублей.

Отягчающие обстоятельства

Если же незаконный майнинг совершался организованной группой или причинил особо крупный ущерб, наказание будет значительно строже. В этих случаях преступникам может грозить до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, у осужденных будет конфисковано всё имущество, использовавшееся для добычи криптовалюты.

Ранее сообщалось, что в России работает около 190 тысяч нелегальных майнеров. При этом легально в стране зарегистрировано лишь около 4 тыс. физических лиц и порядка 1,5 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся добычей криптовалют.


