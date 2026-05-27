Новости

Центр зрения и Окулария, Иркутск
Новаторы иркутской офтальмологии. Антон Гарбарчук, «Центр зрения», – о команде, инновациях и вере в успех
«Личный бренд – это не про деньги, а про доверие»
Новое зрение – за 8 секунд. Эксперт – о лазерной коррекции по технологии Smile Pro
Все материалы сюжета

Иркутская область отпразднует День защиты детей без алкоголя

Запрет розничной продажи алкогольной продукции введут в Иркутской области 1 июня, в День защиты детей. Он будет распространяться на всю спиртосодержащую продукцию, в том числе пиво и пивные напитки, сообщает Служба потребительского рынка и лицензирования региона.

Ограничения будут действовать с 8:00 до 23:00. Запрет не распространяется на кафе и рестораны. Для нарушителей предусмотрены штрафы: для должностных лиц –  от 20 до 40 тыс. рублей, юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей.

Для пресечения розничной продажи алкогольной продукции 1 июня с 8:00 до 23:00 будет приниматься от жителей Приангарья информация о фактах продажи алкогольной продукции по телефонам горячей линии: 8 (3952) 34-25-48,  8-950-072-30-50.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес