Мэрия и жители Иркутска стали жертвами «черных» риэлторов: суд вынес приговор

Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор в отношении восьми участников банды «черных» риэлторов. Подробности сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, с ноября 2019 года по апрель 2024 года указанные лица создали ОПГ для неправомерного завладения недвижимостью на территории Иркутска и Иркутского района с целью дальнейшей перепродажи.

Соучастники подыскивали земельные участки и квартиры, которые являлись выморочным или бесхозяйным имуществом, подлежащим передаче в муниципальную собственность. За деньги они привлекли девять мужчин и женщин на роли мнимых покупателей и продавцов.

Затем для придания видимости законного владения с использованием фиктивных договоров купли-продажи и дарения от имени умерших и подставных лиц с использованием поддельных временных удостоверений личности и паспортов переоформляли права собственности между участниками преступлений. После этого продавали недвижимость третьим лицам, откликнувшимся на объявления, размещенные на популярном сервисе.

По этой схеме были реализованы четыре квартиры, два дома, земельный участок и недостроенный двухэтажный дом. Ущерб администрации Иркутска, двоим мужчинам из Иркутска и Москвы составил более 19 млн рублей. Также соучастники пытались незаконно переоформить земельный участок в Иркутске стоимостью свыше 4,7 млн рублей. В 2024 году деятельность преступной группы была пресечена полицией.

Организатор приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 400 тыс. рублей. Одному из мужчин, имеющих судимость, назначено 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Остальные соучастники осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 года условно.