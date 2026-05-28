Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 мая: 10 293,1904 руб/1 г золота и 173,8000/1 г серебра

ЦБ РФ с 28 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 293,1904 руб.
- 1 грамм серебра - 173,8000 руб.
- 1 грамм платины - 4 438,2300 руб.
- 1 грамм палладия - 3 189,0601 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 89,7797 р. (0,86%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9500 р. (0,54%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 27,2700 р. (0,61%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 36,9399 р. (1,17%).
