Ресторан «Дом Рыбака» закрывается в Иркутске после 14 лет работы

На гастрономической карте Иркутска в ближайшее время станет меньше на одно заведение. Ресторан «Дом Рыбака» объявил о закрытии.

«С грустью сообщаем: ресторан "Дом рыбака" завершает свою работу. Мы закрываемся после 14 лет пути – долгих и счастливых лет, наполненных вашими улыбками, теплыми встречами и добрыми словами. <…> Спасибо, что были с нами. Ваши отзывы, пожелания и даже критика помогали нам становиться лучше. Мы уносим с собой сотни историй и искреннюю благодарность каждому, кто переступал порог "Дома рыбака"», – сообщили в организации.

Заведение будет работать до конца текущей недели – гостей ждут на прощальный ужин.

