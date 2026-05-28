Новости

Центр зрения и Окулария, Иркутск
Новаторы иркутской офтальмологии. Антон Гарбарчук, «Центр зрения», – о команде, инновациях и вере в успех
«Личный бренд – это не про деньги, а про доверие»
Новое зрение – за 8 секунд. Эксперт – о лазерной коррекции по технологии Smile Pro
Все материалы сюжета

Сотрудников РЖД в Иркутской области обвинили в получении взяток на 88 млн рублей

В Иркутской области завершено расследование уголовных дел о получении сотрудниками РЖД взяток на сумму 88 млн рублей.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год сотрудники структурных подразделений компании, действуя в составе организованной группы, получили от генерального директора коммерческой организации, оказывающей логистические услуги, и ее контрагентов взятки на 88 млн рублей.

Деньги передавались регулярно наличными и платились за беспрепятственное и оперативное обслуживании вагонов на железнодорожных станциях, приоритетное предоставлении права перевозки и сопровождения грузов, а также за передачу взяток иным должностным лицам на общую сумму более 10 млн рублей для решения возникших проблем.

СК установил, что внутри данной организованной группы имелись меры конспирации – существовал запрет на использование и упоминание фамилий и имен участников ОПГ и иных лиц, персональные данные вуалировались сокращениями, прозвищами и псевдонимами. Это позволило длительно скрывать факты преступлений.

На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму 32 млн рублей. Дела направлены в суд для рассмотрения по существу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес