Новые блоки детской больницы построят в Иркутске на месте бывшей картографической фабрики

В Иркутске появятся новые блоки Ивано-Матренинской детской клинической больницы. Их разместят на месте закрытого предприятия, сообщил мэр Руслан Болотов.

«На месте бывшей картографической фабрики в районе улицы Красноказачьей запланировано возведение новых блоков Ивано-Матренинской детской клинической больницы. Утвердили документацию для их размещения», – отметил глава города.

Участок расположен через дорогу от основного здания – его уже передали в региональную собственность и предоставили больнице в пользование. Со стороны администрации города завершены все подготовительные работы, необходимые для появления новых сооружений для медицинских нужд.