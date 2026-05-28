Новости

Центр зрения и Окулария, Иркутск
Новаторы иркутской офтальмологии. Антон Гарбарчук, «Центр зрения», – о команде, инновациях и вере в успех
«Личный бренд – это не про деньги, а про доверие»
Новое зрение – за 8 секунд. Эксперт – о лазерной коррекции по технологии Smile Pro
Все материалы сюжета

Новые блоки детской больницы построят в Иркутске на месте бывшей картографической фабрики

В Иркутске появятся новые блоки Ивано-Матренинской детской клинической больницы. Их разместят на месте закрытого предприятия, сообщил мэр Руслан Болотов.

«На месте бывшей картографической фабрики в районе улицы Красноказачьей запланировано возведение новых блоков Ивано-Матренинской детской клинической больницы. Утвердили документацию для их размещения», – отметил глава города.

Участок расположен через дорогу от основного здания – его уже передали в региональную собственность и предоставили больнице в пользование. Со стороны администрации города завершены все подготовительные работы, необходимые для появления новых сооружений для медицинских нужд.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес