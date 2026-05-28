«ГОРСТРОЙ» стал участником Недели предпринимательства в Иркутске

26–27 мая в столице Восточной Сибири проходила Неделя предпринимательства «Формула креативного бизнеса», организатором которой стал центр «Мой бизнес».

Два дня в формате форума были насыщены мероприятиями, где ведущие предприниматели региона делились опытом. Красная нить форума – беседы о том, как масштабировать локальный бизнес до федерального уровня, преодолевать падения, определять точки роста. Генеральный директор Николай Кузаков и коммерческий директор компании «ГОРСТРОЙ» Антон Вьюгин выступили спикерами первого дня форума.

Николай Кузаков стал участником дискуссии «Продюсер территории: как власть, бизнес и креативные индустрии создают новый код региона». Также в беседе приняли участие заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Анчугин, мэр города Свирска Владимир Орноев, креативный директор радио МСМ Иван Вильчинский, приглашенные эксперты.

– «ГОРСТРОЙ» определяет своим приоритетом не просто возведение жилья в Иркутске, но в первую очередь формирование комфортной и современной с точки зрения градостроительства городской среды. Когда мы берем участок для строительства мы сразу смотрим, какие возможности есть для обустройства объектов, которые украсят город. Например, в нашем комплексе клубных домов «Звезды» это общественная территория «Звездный бульвар», в «РИВЕРАНГЕ» это уникальное сооружение для безопасности и одновременно арт-объект – подпорная стена. Такой подход в девелопменте в перспективе дает городу возможности для развития, – поделился мнением руководитель компании.

Николай Кузаков.

Коммерческий директор девелопера выступил в блоке «Академия провала», где поделился кейсом о том, как незаметные провалы в продажах способны лишить компанию выручки в сотни миллионов.

Как отметили участники форума, подобные мероприятия, где в единое целое объединяются власть, бизнес и творчество, создают синергетический эффект. Это объединяет людей и помогает в достижении общей цели — делать город и регион еще лучше, а его жителей — счастливее.