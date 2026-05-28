Владислав Бакальчук меняет правила игры: ПВЗ «М.Видео» теперь может открыть любой желающий

Ритейлер «М.Видео» объявил о запуске программы партнерских пунктов выдачи заказов. Теперь индивидуальные предприниматели могут открывать ПВЗ сети на базе собственных помещений по всей стране.

Для запуска точки требуется помещение площадью от 20 квадратных метров. Компания предоставляет базовую инфраструктуру, брендирование и необходимое программное обеспечение. Подать заявку можно через специальную платформу Open M.Video.

Как сообщили в пресс-службе компании, расширение партнерской сети является частью трансформации логистической инфраструктуры. Это позволит ускорить доставку товаров и повысить их доступность для покупателей в регионах, одновременно создавая новые возможности для малого и среднего бизнеса.

Генеральный директор «М.Видео» Владислав Бакальчук отметил, что компания продолжает курс на открытие собственной инфраструктуры для внешних партнеров, включая логистику и IT-решения. Ожидается, что программа поможет предпринимателям быстро подключаться к федеральному трафику ритейлера с минимальными стартовыми затратами.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 31 марта 2026 года, в России насчитывается 91 972 точки выдачи Ozon, 12 602 точки — у Яндекс Маркета, 5 000 точек — у Avito, 5 019 точек — у службы доставки «СДЭК» и 1 013 точек — у «Мегамаркета» (Сбер). У Lamoda открыто 35 500 точек. При этом у Wildberries более 90 тысяч пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в разных странах.