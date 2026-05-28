Чистая прибыль российских банков рухнула за месяц на 22%: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Степашин назвал главное условие Путина для окончания СВО, чистая прибыль российских банков рухнула за месяц на 22%, эксперты объяснили рост спроса на наличные доллары, а в Иркутской области в РЖД разоблачили банду взяточников. Подробнее – в обзоре СИА.

Главное условие

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин назвал главное условие президента России Владимира Путина для окончания специальной военной операции. «Какое завершение конфликта устроит Россию – совершенно очевидно. Президент условия завершения СВО обозначил однозначно: те субъекты Российской Федерации, которые сегодня стали субъектами России, я имею в виду Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, должны быть в составе РФ», – сказал он.

Снижение прибыли

Чистая прибыль банковского сектора в апреле снизилась на 22% по сравнению с мартом – на 100 млрд рублей – и составила 348 млрд рублей, следует из материалов ЦБ РФ. Причинами спада стали убытки по операциями с инвалютой, драгметаллами и ПФИ из-за отрицательной переоценки на фоне укрепления рубля на 9%.

Причины роста спроса

В России заметили ажиотажный рост спроса на наличные доллары. Эксперты объяснили, что это связано массовыми покупками россиянами валюты для зарубежных поездок на фоне проблем за границей с оплатой картами. Кроме того, на увеличение также повлияли снижение ставок по рублевым депозитам и возобновление Минфином операций в рамках бюджетного правила.

Коррупционная ОПГ

В структуре РЖД в Иркутской области выявили преступную группу, связанную с коррупцией. Участникам выдвинуты обвинения в совершении преступлений. По версии СК, в период с 2021 по 2024 год злоумышленники получили от генерального директора коммерческой организации, оказывающей логистические услуги, и ее контрагентов взятки на 88 млн рублей. Их платили за ряд нелегальных услуг, которые оказывали железнодорожники. Дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Новые блоки

В Иркутске появятся новые блоки Ивано-Матренинской детской клинической больницы. «На месте бывшей картографической фабрики в районе улицы Красноказачьей запланировано возведение новых блоков Ивано-Матренинской детской клинической больницы. Утвердили документацию для их размещения», – прокомментировал мэр Руслан Болотов, добавив, что соответствующий участок уже передали в региональную собственность и предоставили больнице в пользование.