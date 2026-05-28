Спор с ФНС из-за одного самозанятого может стоить бизнесу 3–5 млн рублей

Для среднего бизнеса налоговый спор по поводу одного неправильно оформленного самозанятого может обойтись в 3–5 млн рублей. Такие данные приводит компания «Консоль» в исследовании, с которым ознакомились «Известия».

«Если компания ежемесячно выплачивала самозанятому 250 тыс. рублей в течение двух лет, общий объем выплат ему составил 6 млн. Если власти установят, что произошла подмена трудовых отношений, то бизнесу могут доначислить около 780 тыс. рублей НДФЛ, порядка 1,8 млн рублей страховых взносов», – сказано в исследовании.

Для небольшой компании такие штрафы могут обернуться остановкой деятельности, а несколько подобных эпизодов способны привести к банкротству. Основными триггерами для претензий ФНС остаются фиксированные ежемесячные выплаты, отсутствие у самозанятого других клиентов и использование корпоративной инфраструктуры.

При доначислении компаниям грозят НДФЛ в 13% от всех выплат, страховые взносы около 30%, штрафы за занижение налоговой базы в 20–40% и пени за каждый день просрочки. Фактически один спор с ФНС может съесть годовую прибыль по отдельному направлению бизнеса, предупреждают эксперты. «Известия» направили запрос в налоговую службу.

Напомним, что с 1 апреля в России вступают в силу изменения в правилах денежных переводов. Новые требования направлены прежде всего на предпринимателей и самозанятых, принимающих оплату напрямую на карту без отражения операций в отчетности. «Речь идет о системной борьбе с теневым сектором экономики», – отметил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин.