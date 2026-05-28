Цены снова пошли вверх: в России недельная инфляция сменила дефляцию впервые за долгое время

В России после короткой паузы возобновился рост потребительских цен: с 19 по 25 мая инфляция составила 0,07% после дефляции в 0,02% на предыдущей неделе. Таким образом, период снижения цен продлился всего семь дней. До этого, с 28 апреля по 4 мая и с 13 по 18 мая, также фиксировалась недельная дефляция (по 0,02%), что стало первым подобным случаем с конца августа 2025 года.

Несмотря на недельный рост, годовая инфляция (за последние 12 месяцев) к 25 мая незначительно снизилась — с 5,36% до 5,33%.

С начала текущего года цены выросли на 3,22%, а с начала мая — на 0,11%. За отчетный период средняя стоимость автомобильного бензина повысилась на 0,3%, а дизельное топливо подорожало на 0,5%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее заявил, что инфляция демонстрирует устойчивое замедление.

«Это означает, что ценовое давление на розничный рынок со стороны поставщиков снижается. Также видим, что у нас практически не растут кредиты бизнесу и населению», — подчеркнул министр.

По его словам, это формирует аргументы в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Напомним, 27 апреля ключевая ставка была снижена до 14,5% годовых. Ближайшее заседание Банка России по ключевой ставке запланировано на 19 июня 2026 года.