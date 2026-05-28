Иркутский «Эдисон бар» окончательно закрывается: «Реальность сильно хуже, чем мы представляли»

В Иркутске окончательно закрывается Edison Bar («Эдисон бар»), который проработал почти 10 лет. Раньше в организации сообщали о временном прекращении деятельности и переезде в другое место, однако теперь планы владельцев изменились. Оценив возможности, они поняли, что материально не справятся с проектом.

«Я к вам с грустными новостями. "Эдисон Бар" так или иначе закрывается полностью и переезда, к сожалению, не будет. Мы очень долго искали помещение и даже в целом нашли, но, когда мы прикинули свои силы, ресурсы, мы поняли, что просто не вытянем этого физически. Влезать сейчас в многомиллионное кредитное рабство мы не можем себе позволить ради непонятно чего», – прокомментировал директор бара Сергей Орлов.

В честь закрытия заведения проведут прощальный «Эдисон фест», который будет идти три дня – с 29 по 31 мая включительно. В его рамках выступят популярные иркутские команды.

«Спасибо всем, кто в нас верил, кто поддерживал. Приносим извинения, но объективная реальность сильно хуже, чем мы представляли», – резюмировал Сергей Орлов.