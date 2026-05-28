Газ и алюминий растут, а уголь и удобрения падают

В период с января по апрель 2026 года добыча угля в России составила 140 млн тонн, что на 5% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Ключевые показатели добычи:

  • Каменный уголь: Спад на 5,4% (до 107 млн тонн).
  • Антрацит: Резкое падение на 15% (до 6,5 млн тонн).
  • Коксующийся уголь: Единственный сегмент с ростом, добыча увеличилась на 2% (до 35,5 млн тонн).
  • Бурый уголь: Снижение на 3,5% (до 33,7 млн тонн).

В то же время другие отрасли промышленности показывают положительную динамику. За четыре месяца 2026 года:

  • Выпуск первичного алюминия вырос на 8,4%.
  • Добыча газа увеличилась на 5% (до 248,5 млрд куб. м).
  • Производство электроэнергии выросло на 1,4% (до 428 млрд кВт·ч).

Исключением стало производство минеральных удобрений, которое сократилось на 0,4% (до 10,3 млн тонн).


/ Сибирское Информационное Агентство /
