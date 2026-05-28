Выручка российских IT-компаний на рынке системного ПО вырастет до 557 млрд рублей к 2030 году

Выручка российских IT-компаний, работающих на рынке общесистемного ПО, к 2030 году должна достичь 557 млрд рублей против 270 млрд рублей в 2025-м. Это следует из проекта актуализированной дорожной карты «Новое общесистемное программное обеспечение», который Минцифры направило в ведомства и отраслевые ассоциации. Об этом пишет газета «Известия».

«Сейчас действует целый комплекс мер, предусмотренных нацпроектом "Экономика данных": от акселерации IT-стартапов до налоговых льгот, которые могут применять аккредитованные IT-компании», – добавили в Минцифры.

Драйвером увеличения спроса названы жесткие сроки перехода на отечественное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры. При этом, по данным Ассоциации разработчиков программных продуктов на конец 2025 года, на российское ПО перешли лишь 40–45% таких структур.

К общесистемному ПО относятся средства кибербезопасности, офисные пакеты, системы управления базами данных и операционные системы. Запрет на закупку иностранных программ для объектов КИИ действует с 31 марта 2022 года, на использование – с 1 января 2025-го. Переход с импортного софта на отечественный предусмотрен до конца 2029 года.

