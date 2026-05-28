Доля «Макса» в рекламных бюджетах выросла в 56 раз за два месяца

Доля национального мессенджера «Макс» в рекламных бюджетах между площадкой и Telegram выросла в 56 раз с февраля по апрель 2026 года. Такие данные приводятся в совместном исследовании MaxStat.ru и Wowblogger, которое есть в распоряжении ТАСС.

«Если в феврале на площадку приходилось 0,3% бюджетов между Telegram и "Макс", то в марте показатель вырос до 2,8%, а в апреле достиг 16,9%», – сообщили аналитики.

Рост бюджетов рекламодателей в денежном эквиваленте на интеграции в «Макс» составил по итогам апреля 230% относительно марта. За этот же период бюджеты в мессенджере выросли в 6,2 раза в марте и еще в три раза в апреле.

Ранее эксперт по вопросам пиара и маркетинга в социальных медиа Александр Откидач заявил, что «Макс» пока не способен обеспечить привычный уровень бизнес-коммуникаций и взаимодействия с клиентами.