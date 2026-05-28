Эн+ завершил капитальный ремонт очередного гидроагрегата на Усть-Илимской ГЭС

Ресторанный апокалипсис: Почему в Иркутске закрываются даже успешные заведения?
Иркутский «Эдисон бар» окончательно закрывается: «Реальность сильно хуже, чем мы представляли»
Ресторан «Дом Рыбака» закрывается в Иркутске после 14 лет работы
В Иркутске закрылся бар Бахус
На Усть-Илимской ГЭС, самой северной гидроэлектростанции энергохолдинга Эн+, завершился плановый капитальный ремонт гидроагрегата №7. Работы были выполнены всего за 170 дней, с опережением плановых графиков и быстрее аналогичных ремонтов прошлых лет.

За это время специалисты полностью разобрали агрегат мощностью 240 МВт, чтобы проверить состояние всех его частей. Они отремонтировали и заменили ключевые узлы гидротурбины и гидрогенератора, а также установили более надёжные и современные компоненты турбины, изготовленные отечественными производителями. Это повысит надежность работы гидроагрегата и позволит продлить срок его работы.

В ремонте участвовали более ста сотрудников Усть-Илимской ГЭС и подрядных организаций. Сейчас обновлённый агрегат проходит финальные испытания, которые подтвердят качество сборки и его готовность к работе под нагрузкой.

«Капитальный ремонт гидроагрегата №7 прошел успешно благодаря профессионализму команды и четкой организации работ. Модернизация повысит надежность и эффективность агрегата, это вклад в устойчивое развитие холдинга Эн+ и гидроэнергетики региона в целом», – отметил заместитель главного инженера Усть-Илимской ГЭС Сергей Голубев.

Капремонты гидроагрегатов обеспечивают стабильную и безопасную работу оборудования на долгие годы, повышая надёжность всей Усть-Илимской ГЭС.


