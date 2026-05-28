Укрепление рубля стоит бюджету 100 млрд рублей в месяц

Укрепление курса рубля к доллару на один рубль обходится российскому бюджету в 100 млрд рублей в месяц. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

«Один рубль укрепления – это означает более 100 млрд рублей потерь доходов бюджета», – сказал Шохин.

По мнению главы РСПП, валютный курс в России в нынешних условиях не является рыночным в полной мере из-за ограниченности валютных торгов. Спрос на валюту пониженный, а рубль укрепляется, поэтому многие коллеги предлагают установить валютный коридор.

Напомним, что рубль с начала текущего года демонстрировал тренд на укрепление, и его курс сложился выше прогноза, заложенного в закон о бюджете. Эксперты связывали это с высокой ключевой ставкой ЦБ, ростом цен на нефть, приостановкой покупок валюты Минфином и ростом доходов экспортеров.

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

