Укрепление рубля стоит бюджету 100 млрд рублей в месяц

Укрепление курса рубля к доллару на один рубль обходится российскому бюджету в 100 млрд рублей в месяц. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

«Один рубль укрепления – это означает более 100 млрд рублей потерь доходов бюджета», – сказал Шохин.

По мнению главы РСПП, валютный курс в России в нынешних условиях не является рыночным в полной мере из-за ограниченности валютных торгов. Спрос на валюту пониженный, а рубль укрепляется, поэтому многие коллеги предлагают установить валютный коридор.

Напомним, что рубль с начала текущего года демонстрировал тренд на укрепление, и его курс сложился выше прогноза, заложенного в закон о бюджете. Эксперты связывали это с высокой ключевой ставкой ЦБ, ростом цен на нефть, приостановкой покупок валюты Минфином и ростом доходов экспортеров.