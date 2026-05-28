Начальника майнинговой фирмы из Приангарья уличили в многомиллионной афере

Начальника службы безопасности майнинговой фирмы из города Усолья-Сибирского Иркутской области признали виновным в мошенничестве. Мужчине вынесен приговор, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2021 году к преступнику за помощью обратился его знакомый, желающий избежать уголовной ответственности за контрабанду леса. Усольчанин убедил его в том, что имеет влияние в правоохранительных органах, и попросил за услуги 6,3 млн рублей якобы для передачи в качестве взятки. Фактически помогать товарищу мошенник не собирался и оставил деньги себе.

Также, будучи начальником в майнинговой фирме, аферист привлек в качестве инвестора своего знакомого, который согласился вкладывать средства в функционирование криптовалютного бизнеса. После того, как предприниматель вложил 30,5 млн рублей в указанную деятельность, обвиняемый убедил вложить еще 10 млн рублей, которые забрал и потратил на свои нужды.

Преступника приговорили к 4 годам лишения свободы условно и оштрафовали на 500 тысяч рублей.