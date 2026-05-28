Майнинг в Московском регионе могут запретить до 2032 года

Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики рекомендовала ввести запрет на майнинг криптовалюты в Москве, Московской области и на отдельных территориях Курской области до 2032 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.

«Рекомендовать установить запрет до 2032 года. Москва, Мособласть и отдельные территории Курской области», – сказал он.

По оценке Министерства энергетики Московской области, на территории Москвы и Подмосковья уже подключены 65 центров обработки данных общей мощностью 734 МВт. Из них в Московской области размещены 19 ЦОД на 233 МВт.

Ранее правительство РФ ввело круглогодичный запрет на майнинг в Бурятии и Забайкальском крае с 1 апреля 2026 года до 15 марта 2031 года, а также ограничения в ряде республик Северного Кавказа и новых регионах с 1 января 2025 года. Полный запрет майнинговой деятельности действует на юге Иркутской области с 7 апреля 2025 года.