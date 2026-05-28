Иркутяне активнее всех в стране копят на будущее детей

Чуть меньше половины (44%) жителей Иркутска формируют сбережения для ребёнка, в первую очередь — на оплату образования и покупку жилья. Горожане хотели бы накопить на эту цель 6,4 млн рублей. Это на 2,1 млн рублей больше, чем в среднем по стране, видно из исследования партнёров СберИнвестиций — СберСтрахования жизни и СберНПФ — в преддверии ПМЭФ.

Жители Иркутска хотят обеспечить детей не только финансово. В первую очередь горожане называют здоровье (87%), достойное воспитание (86%) и хорошее образование (79%). Далее в списке приоритетов располагаются жильё для ребёнка или помощь с его покупкой (56%), возможность найти хорошую работу (44%), финансовая грамотность (21%), стартовый капитал (7%).

«В Иркутске 44% опрошенных откладывают на будущее детей. Это самый высокий показатель в стране. Город оказался на четвёртой строчке рейтинга по сумме детских сбережений: иркутские родители хотят накопить 6,4 млн рублей. Сделать это поможет, например, полис накопительного страхования жизни или программа долгосрочных сбережений (ПДС). В обоих случаях человеку доступны налоговые льготы, а по ПДС дополнительно можно получать господдержку на личные взносы», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Самыми активными сберегателями на будущее детей оказались россияне 31–40 лет — 39%, а также 18–30 лет — 35%. Женщины копят на эту цель чаще: в 32% случаев против 24% у мужчин.

Исследование проводилось в мае 2026 года в 37 городах с населением свыше 500 тысяч человек по репрезентативной выборке.