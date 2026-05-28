Спрос на курьеров в Иркутской области за год вырос на 39%

Работодатели Иркутской области по итогам первого квартала 2026 года увеличили спрос на курьеров на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост онлайн-торговли и развитие сервисов доставки продолжают поддерживать высокий спрос на персонал в логистике, сообщают аналитики hh.ru.

«По данным hh.ru это направление входит в топ-5 наиболее емких по уровню спроса на персонал в Иркутской области, на него приходится 17% от всех предложений о работе в регионе», – отмечается в исследовании.

Самые высокие медианные зарплатные предложения в логистике работодатели предлагают руководителям отдела логистики – 250 тыс. рублей. Курьерам и почтальонам предлагают 166,3 тыс. рублей. Медианная зарплата грузчиков составляет 52,5 тыс. рублей.

Наиболее востребованными специалистами в логистике в 2026 году стали водители и экспедиторы – 33% вакансий в профессиональной сфере. Доля вакансий для курьеров и почтальонов составила 10%, для кладовщиков и приемщиков товаров – 9%. Положительную динамику также показали вакансии для бортпроводников.