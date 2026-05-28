Рынок M&A в АПК становится более избирательным

Спрос на качественные и крупные сельхозактивы сохраняется, однако структура рынка меняется: за 2025 год объём M&A в отрасли сократился почти на 40% в денежном выражении – сделки становятся более избирательными. Покупатель смотрит на актив через призму финансовой модели и сроков окупаемости, тогда как фермер по-прежнему ориентируется на «цену за гектар». В итоге ценовые ожидания сторон часто оказываются слишком далеки друг от друга. Крупные земельные пакеты и проблемные активы по-прежнему находят покупателей, но, как правило, со скидкой к рыночной оценке.

«Чтобы сохранить и нарастить инвестиционную привлекательность бизнеса, подстраивать структуру посевов под текущую конъюнктуру рынка уже недостаточно. Сегодня агропроизводителям необходимо переходить от тактики «выживания на сезон» к стратегии устойчивой доходности для инвестора. Это означает необходимость одновременно решать сразу несколько задач: выстраивать технологическую базу и современную агрономию, чтобы адаптироваться к климатической нестабильности; двигаться в сторону вертикальной интеграции – хранение, переработка, собственная логистика позволяют зарабатывать не только на урожае, но и на всей цепочке до конечного покупателя; развивать компетенции в рыночном анализе и управлении ценовым риском, включая хеджирование», – Дмитрий Средин, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей банка ВТБ.

Для этого необходимы финансовые инструменты, которые позволяют сочетать операционные решения в поле с управлением ценовыми рисками и использованием мер господдержки. Например, ВТБ предоставляет клиентам товарные свопы, которые позволяют заранее зафиксировать цену будущей продажи и маржу, доступ к биржевым фьючерсам на пшеницу и сахар, а также торговые лимиты для работы на бирже без заморозки собственных средств под гарантийное обеспечение. Для сельхозпроизводителя продажа свопа под урожай на горизонте до 12 месяцев Дмитрий Средин, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей банка ВТБ. это возможность превратить ценовые колебания в планируемый денежный поток, а не в сюрприз в момент уборки.

Как отметил Дмитрий Средин, на данный момент в агросекторе сохраняется разрыв между ожиданиями продавцов и фактическими параметрами сделок. Активы с переработкой и более предсказуемым денежным профилем часто позиционируются с ориентирами оценки на уровне 6x EBITDA и выше. В то же время реализуемые сделки могут проходить с дисконтом к этим ожиданиям, что отражает текущие рыночные условия и приоритеты продавца.

Причины такого расхождения во многом носят фундаментальный характер и хорошо прослеживаются на уровне экономики отрасли. В частности, в Краснодарском крае закупочная цена пшеницы за последние десять лет выросла с 10 до 15 тыс. руб. за тонну Дмитрий Средин, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей банка ВТБ. то есть примерно в полтора раза. При этом стоимость гектара качественной пашни за тот же период выросла на 50–60%, себестоимость производства также выросла в два раза, а маржа заметно снизилась. В такой конфигурации гектар плодородной земли уже не обеспечивает той инвестиционной отдачи, на которую агробизнес мог рассчитывать десять лет назад.