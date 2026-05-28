Топ-менеджер ВТБ Дмитрий Пьянов назвал комфортный уровень ключевой ставки

Для бизнеса и граждан долгосрочный ориентир по ключевой ставке находится в диапазоне 8–9%, заявил первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью ТАСС перед ПМЭФ-26.

«Любая ключевая ставка выше 9% будет означать переплату относительно нормального уровня. Она может быть приемлема для одних экономических игроков и неприемлема для других. Но если человек и экономический агент думают долгосрочно, то нужно дожидаться ключевой ставки 8–9%», – пояснил топ-менеджер. Он добавил, что пока цель по инфляции не достигнута, ставки объективно будут повышенными.

Согласно обновленному среднесрочному прогнозу Банка России, в 2026 году средняя ключевая ставка ожидается на уровне 14–14,5% годовых. В 2027 году регулятор прогнозирует ее снижение до диапазона 8–10%, а в 2028 году – до 7,5–8,5% годовых.

ЦБ исходит из того, что на фоне ужесточенной денежно-кредитной политики инфляция к 2027 году вернется к целевому уровню в районе 4%. Поддержание более высокой ставки в ближайшие годы, по оценке регулятора, необходимо для закрепления дезинфляционных тенденций и стабилизации цен.


