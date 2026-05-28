ВТБ исключил введение шестидневки, сделав ставку на автоматизацию

По данным Банка России, уровень безработицы в стране находится на исторических минимумах. При этом российская экономика еще долгие годы будет жить в условиях нехватки трудовых ресурсов, — считает первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Стратегия работы с трудовыми ресурсами — одна из самых сложных для экономики. Должны быть элементы управляемой миграции и вовлечения трудовых ресурсов. Я не верю в то, что Россия на законодательном уровне может ввести шестидневную рабочую неделю для всех», — заявил Дмитрий Пьянов во время интервью ТАСС перед ПМЭФ-2026.

Он подчеркнул, что предприятиям следует мотивировать сотрудников рублем и гибкими графиками, а не нормативными или насильственными методами. Выход из ситуации с дефицитом кадров в интенсификации производства за счет цифровизации, платформенных решений, искусственного интеллекта и роботизации, а также в перераспределении ресурсов в пользу высокопроизводительных сегментов.

Ранее Олег Дерипаска уже высказывался за введение 12-часового рабочего дня и шестидневной рабочей недели. Опросы общественного мнения, проведенные сервисами по поиску работы, показали, что большинство россиян не поддерживают подобные инициативы. В частности, в Иркутской области лишь 22% опрошенных выразили готовность работать шесть дней в неделю даже при оплате по стандартной ставке.