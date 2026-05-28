ВТБ в новой стратегии нацелился на триллионную прибыль

ВТБ разработал новую трёхлетнюю стратегию, в которой предусмотрен ежегодный рост чистой прибыли, при этом в один из годов банк планирует получить прибыль на уровне 1 трлн рублей. Об этом в интервью ТАСС в преддверии ПМЭФ-2026 заявил первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Мы начали работу. Уже есть начальные тезисы. В новой стратегии мы намерены достичь триллионной прибыли в одном из лет её действия», – отметил Дмитрий Пьянов. Ключевая задача, по словам топ-менеджера, заключается в том, чтобы быть опорным банком для страны.

Действующая трёхлетняя стратегия группы ВТБ завершается в этом году. Ее ключевыми приоритетами банк называл финансовое сопровождение структурных преобразований, масштабирование розничного бизнеса при обеспечении лидирующих позиций по качеству финансовых услуг, а также кратное увеличение расчетов в национальных валютах с «дружественными» странами.

Говоря о прибыльности в целом по отрасли, топ-менеджер отметил, что рекордным по прибыли стал 2024 год – 3,8 трлн рублей. В 2025 году этот рекорд побить не удалось.

«Наш прогноз по этому году составляет 3,6–3,9 трлн рублей. Я более оптимистично смотрю на эту "вилку", и уверен, что сектор готов повторить забег на рекорд», – добавил Пьянов.