Новости

Ресторанный апокалипсис: Почему в Иркутске закрываются даже успешные заведения?
Иркутский «Эдисон бар» окончательно закрывается: «Реальность сильно хуже, чем мы представляли»
Ресторан «Дом Рыбака» закрывается в Иркутске после 14 лет работы
В Иркутске закрылся бар Бахус
Все материалы сюжета

Госрасходы в РФ продолжат расти, а рубль дорожать?

Антон Силуанов сообщил о предстоящем увеличении государственных расходов, подчеркнув при этом их умеренный характер и нацеленность на повышение эффективности. По мнению главы Минфина, к расширению бюджетных расходов Россию вынуждают растущая неопределенность обстановки и, в частности, напряженность на Ближнем Востоке.

Силуанов отдельно отметил неизменность бюджетного правила вне зависимости от колебаний рыночной стоимости российской нефти. Это подтверждает намерение государства по‑прежнему аккумулировать нефтяные сверхдоходы в Фонде национального благосостояния. Такой механизм покрытия бюджетного дефицита устраивает правительство, что делает маловероятной существенную трансформацию бюджетного правила в ближайшие два года.

Читайте также:

До 10 лет: зачем Минфин выпускает рекордно «длинные» облигации в юанях
27 мая 2026
Почему в обменниках пропал доллар
25 мая 2026

– К сожалению, глава Минфина не раскрыл, какие факторы и в каком направлении могут повлиять на размер бюджетного дефицита в текущем году, хотя, по нашему мнению, эта информация представляла бы особый интерес для финансовых рынков. Итоговый вывод из интервью таков: в текущем году ожидается рост госрасходов и объема заимствований при сохранении значительного бюджетного дефицита и неизменности бюджетного правила. Отсюда следует, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ может происходить медленнее прогнозов из‑за замедленного темпа снижения инфляции, и показатель в 12% годовых к концу 2026 года рискует перейти из разряда консервативных ожиданий в категорию оптимистичных, – считает отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global.

В то же время курс рубля способен сохраняться устойчивым в текущем году, и даже более крепким, чем ожидалось, при условии, что правительство продолжит частично покрывать дефицит за счет средств ФНБ.

– Наш ориентир для курса доллара к рублю до конца недели: 69–72, – резюмирует эксперт.

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (1506)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес