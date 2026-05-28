Госрасходы в РФ продолжат расти, а рубль дорожать?

Антон Силуанов сообщил о предстоящем увеличении государственных расходов, подчеркнув при этом их умеренный характер и нацеленность на повышение эффективности. По мнению главы Минфина, к расширению бюджетных расходов Россию вынуждают растущая неопределенность обстановки и, в частности, напряженность на Ближнем Востоке.

Силуанов отдельно отметил неизменность бюджетного правила вне зависимости от колебаний рыночной стоимости российской нефти. Это подтверждает намерение государства по‑прежнему аккумулировать нефтяные сверхдоходы в Фонде национального благосостояния. Такой механизм покрытия бюджетного дефицита устраивает правительство, что делает маловероятной существенную трансформацию бюджетного правила в ближайшие два года.

– К сожалению, глава Минфина не раскрыл, какие факторы и в каком направлении могут повлиять на размер бюджетного дефицита в текущем году, хотя, по нашему мнению, эта информация представляла бы особый интерес для финансовых рынков. Итоговый вывод из интервью таков: в текущем году ожидается рост госрасходов и объема заимствований при сохранении значительного бюджетного дефицита и неизменности бюджетного правила. Отсюда следует, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ может происходить медленнее прогнозов из‑за замедленного темпа снижения инфляции, и показатель в 12% годовых к концу 2026 года рискует перейти из разряда консервативных ожиданий в категорию оптимистичных, – считает отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global.

В то же время курс рубля способен сохраняться устойчивым в текущем году, и даже более крепким, чем ожидалось, при условии, что правительство продолжит частично покрывать дефицит за счет средств ФНБ.

– Наш ориентир для курса доллара к рублю до конца недели: 69–72, – резюмирует эксперт.