Почти треть россиян не может связаться с турфирмами из-за проблем со связью

Эксперты ИТ-компании edna выяснили, что 29% граждан испытывают трудности при общении с туристическими компаниями и отелями из-за нестабильной связи и ограничений мобильного интернета. В таких условиях клиентам приходится писать на электронную почту и долго ждать ответа или обращаться в офис лично.

Результаты исследования, посвящённого каналам коммуникации в туриндустрии, показали, что за последний год взаимодействие с компаниями стало удобнее для 80% опрошенных. Однако 18% респондентов считают, что сервис, наоборот, ухудшился.

Ключевые выводы исследования:

  • Популярные запросы: 68% обращаются для бронирования, 55% — за информацией, а 20% — для отмены брони.
  • Предпочтительные каналы: 40% выбирают чаты на сайте или в приложении, 16% звонят по телефону, и лишь 14% предпочитают мессенджеры.
  • Главные сложности: 35% сложно дозвониться из-за очередей в сезон, 29% страдают от плохой связи, а 25% жалуются на постоянную смену менеджеров.

«В туристический сезон скорость ответа становится критичной. Омниканальный чат-центр помогает собрать все запросы в едином окне и быстрее распределять их между операторами», — комментирует Александр Закордонец из edna.


