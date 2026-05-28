Иркутская область ждёт 350 тысяч автопутешественников

В ближайшие дни в России стартует летний туристический сезон, и Иркутская область активно готовится к наплыву гостей. В этом году регион делает ставку на автопутешествия — самое быстрорастущее направление внутреннего туризма.

По прогнозам, число самостоятельных туристов на автомобилях вырастет на 16% и достигнет 350 тысяч человек. Развитие этого направления курируется на федеральном уровне в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», инициированного Президентом.

Что ждёт туристов:

Готовая инфраструктура: На портале путешествуем.рф уже верифицированы три автомаршрута, включая «БАМ туристический» и классическое «Иркутск – Тальцы – Листвянка».

Насыщенная афиша: Автопутешественников ждут десять крупных событий, от гастрофестиваля «Сытый бабр» до музыкального марафона «Звёзды на Байкале».

Цифровизация: Региональный портал travel-baikal.info пополнился новыми локациями и предлагает более 80 маршрутов — от пикниковых зон до петроглифов и объектов промтуризма.

«Наша задача — сделать так, чтобы каждый автотурист чувствовал себя в Приангарье комфортно и безопасно, находя всю информацию легко и быстро», — подчеркнула глава агентства по туризму Евгения Николаева.

Напомним, в 2025 году Иркутскую область посетили около 1,9 миллиона туристов, а Бурятию — 680 тысяч. К 2036 году турпоток на Байкал может достичь 5 миллионов человек в год — такой рост предусмотрен федеральным проектом «Пять морей и озеро Байкал».