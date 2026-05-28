Вклад «Доходный» в АТБ: максимальная ставка 13,4% теперь доступна зарплатным клиентам в приложении

Азиатско-Тихоокеанский банк расширяет возможности для зарплатных клиентов и предлагает оформить вклад «Доходный» с надбавкой 0,2% для клиентов, получающих заработную плату на счёт в банке в рамках зарплатного проекта.

Максимальная доходность составляет 13,4% годовых при размещении вклада на 6 или 9 месяцев. Разместить средства на депозите можно на любой срок от 3 месяцев до 3 лет. Минимальная сумма – 50 000 рублей, максимальная сумма – не ограничена. Вклад без возможности пополнения и частичного снятия, проценты выплачиваются в конце срока.

Открыть вклад «Доходный» с надбавкой для зарплатных клиентов теперь возможно не только в офисах АТБ, но также в мобильном приложении АТБ банк.

Все вклады Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить подробную информацию об условиях вклада «Доходный» и рассчитать условия можно на сайте или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).