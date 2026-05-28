Проект «Большая перемена» стартовал в Шелехове

Его реализует Молодежный совет шелеховской промплощадки РУСАЛа благодаря победе в конкурсе «Вдохновляй и действуй».

На средства гранта Центра социальных программ заводчане закупили инвентарь для любимых уличных игр: лапты, городков, бадминтона и пионербола.

Накануне активисты промплощадки и ребята из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сыграли в лапту на свежем воздухе.

– С удовольствием каждый год участвуем в корпоративном конкурсе социальных проектов «Вдохновляй и действуй». Это замечательная возможность оказывать дополнительную помощь нашему подшефному учреждению. А главное – мы продолжаем укреплять доверительные отношения с воспитанниками детского дома, – Валерий Бороноев, руководитель молодежного совета шелеховской промплощадки РУСАЛа.

Корпоративный благотворительный фонд «Центр социальных программ» РУСАЛа начал свою работу в 2004 году. Тогда Олег Дерипаска принял решение создать структуру, которая будет напрямую работать с людьми. С того времени компания стала партнером множества волонтерских инициатив сотрудников, направленных на заботу о людях и окружающем мире, в том числе в вопросе развития корпоративной среды и сплоченности трудовых коллективов.