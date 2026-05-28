При поддержке Альфа-Банка в Сочи впервые пройдет фестиваль «Атланты Сити»

С 22 по 26 июня на Курорте Красная Поляна 960 впервые пройдет закрытый фестиваль для предпринимателей, топ-менеджеров и их семей «Атланты Сити». Титульный партнер события — Альфа-Банк.

На несколько дней Поляна 960 превратится в настоящий город предпринимателей с кварталами бизнеса и креатива, улицами продаж и финансов, инвестиционным тупиком, университетом, фудзоной, вечерними шоу и пространствами для общения. Участниками фестиваля станут более 2000 предпринимателей из России и стран СНГ.

«Атланты Сити» придумали предприниматели Михаил Воронин (бизнес-сообщество «Атланты», агентство Worlds,) и Борис Альхимович (агентство REDDAY). Их идея — создать пространство, где предприниматели могут одновременно развиваться, отдыхать, общаться с сильным окружением и проводить время с семьей.

«Сегодня бизнесу гораздо выгоднее объединяться и разговаривать, а не замыкаться в своем пузыре, опасаясь конкуренции. «Атланты Сити» — своего рода ПМЭФ, только для малого и среднего бизнеса. Место встречи всех бизнес-сообществ страны. Живая среда для честного диалога, в которой каждый участник становится соавтором и получает возможность без спешки и дедлайнов сформировать свой идеальный личный трек на 4 дня», — отмечают Михаил Воронин и Борис Альхимович.

Титульным партнером фестиваля стал Альфа-Банк, который системно поддерживает предпринимателей.

«Для нас важно не только предоставлять финансовые решения, но и создавать среду, в которой предприниматели могут расти быстрее за счет сильного окружения. Мы видим, насколько востребованы сегодня качественные нетворкинги и живое общение между владельцами бизнеса. «Атланты Сити» — это как раз тот формат, который помогает объединять людей, идеи и возможности», — отмечает Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

Программа объединит деловой и lifestyle-форматы. В деловой части — выступления предпринимателей и топ-менеджеров, разборы кейсов, баттл-сессии, мастер-классы, менторские гостиные и форум-группы. В неформальной — спорт, хайкинг, пробежки с предпринимателями, вечеринки, шоу бизнес-провалов, программы для детей и семей.

Среди спикеров и амбассадоров фестиваля владельцы и руководители крупнейших российских компаний: Оскар Хартманн (AKTIVO, 14 единорогов), Виктор Кузнецов («ВсеИнструменты.ру»), Евгений Демин (Splat), Михаил Кучмент (Hoff), Виктор Семенов («Белая дача»), Дмитрий Фомин (DOFOMIN GROUP), Алексей Васильчук («Чайхона №1», RESTart Vasilchuk Brothers), Сергей Иванов (ГК «ЭФКО») и другие.

Каждый вечер гостей ждут развлекательные мероприятия и выступления артистов: «БеспринцЫпные чтения», музыкально-поэтические программы, концерты и вечерние шоу. Специальный гость фестиваля — ZIVERT.