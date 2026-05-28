Альфа-Банк запустил сервис по выдаче квалифицированных сертификатов УЦ ФНС для бизнеса (КЭП)

Альфа-Банк запустил новый сервис по выдаче квалифицированных сертификатов электронной подписи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от имени Удостоверяющего центра ФНС России. Услуга уже доступна в двенадцати отделениях Москвы и Московской области, а в течение года сервис планируется масштабировать на другие регионы страны.

Реализация данного сервиса стала возможна благодаря тому, что Альфа-Банк выполнил все требования регуляторов в области безопасности и электронной подписи, и получил статус доверенного лица Удостоверяющего центра Федеральной налоговой службы России.

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) — это цифровой аналог собственноручной подписи. С ней можно сдавать отчетность, подписывать документы с контрагентами, участвовать в госзакупках и вести электронный документооборот. КЭП нужна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для того, чтобы придать электронным документам юридическую значимость.

Запуск сервиса выдачи КЭП усиливает Альфа-Банк, как цифрового провайдера, который постоянно и системно расширяет спектр услуг для бизнеса и закрывает растущие клиентские потребности. Это позволяет банку упрощать ключевые бизнес-процессы клиентов и предоставлять все необходимые услуги для бизнеса в одном окне.

Новая услуга ускоряет подключение онлайн-касс и других сервисов, а также повышает лояльность клиентов за счет комплексного подхода к обслуживанию.

«Мы понимаем, что для предпринимателей важно тратить минимум времени на обязательные процессы и максимум — на развитие бизнеса. Запуск сервиса по выдаче КЭП в Альфа-Банке позволяет клиентам получить необходимый инструмент для работы с государственными сервисами и электронным документооборотом быстро, удобно и в привычной банковской среде. Мы последовательно развиваем линейку сервисов для бизнеса по принципу «одного окна», чтобы помогать предпринимателям проще решать ежедневные задачи и увереннее масштабировать свое дело», — отметил Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.