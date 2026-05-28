Альфа-Бизнес вновь назван лучшим B2B мобильным банком по версии MarksWebb

Альфа-Банк возглавил рейтинг мобильных банков для малого и микробизнеса Markswebb Business Mobile Banking Rank 2026.

Мобильный банк для предпринимателей Альфа-Бизнес занял верхнюю строчку рейтинга с большим отрывом от конкурентов, улучшив собственный результат по сравнению с предыдущим исследованием на 8 баллов. Большой вклад внесли доработки мобильного приложения, направленные на улучшение глобального поиска, развитие функционала приема платежей и работы с наличными, а также расширение возможностей информирования клиентов о состоянии подключенных продуктов.

В интернет-банке реализован поиск со встроенным нейропомощником, который становится новой точкой входа в работу с банком. Вместо классической навигации по разделам и меню можно просто написать свой вопрос человеческим языком. Ассистент помогает находить нужные сервисы, объясняет продукты и возможности банка, подсказывает, как выполнить необходимое действие, и сопровождает клиента в работе с интернет-банком в формате живого диалога.

Также эксперты высоко оценили интерфейс управления подключенными продуктами, легкость обновления сведений компании и удобство размещения денежных средств на депозите через мобильное приложение, функционал РКО, прием платежей, возможности ролевой модели и системы разграничения доступов. Отдельно были отмечены дашбород задач и сквозной поиск, позволяющие удобнее использовать приложение при многообразии продуктов.

«Сильная конкуренция на рынке не даёт останавливаться и постоянно поднимает планку для всех игроков. MarksWebb в этом процессе играет важную роль, помогая видеть лучшие практики и двигать вперёд весь банковский рынок. Для нас это конкуренция, а для клиента — лучший клиентский опыт», — прокомментировал Сергей Паршиков, руководитель департамента развития цифровых каналов юридических лиц.

MarksWebb — одно из самых авторитетных исследовательских агентств в России. Результаты исследования позволяют оценить цифровой опыт в мобильных банках для малого и микробизнеса. Система оценки приложений учитывает доступные бизнесу сценарии управления финансами в мобильном банке на Android.

В этом году эксперты проанализировали приложения мобильных банков для малого и микробизнеса топ-10 крупнейших банков страны более, чем по 140 пользовательским сценариям и порядка 800 критериям оценки цифрового опыта.