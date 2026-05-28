В Альфа-Банке каждый второй предприниматель пользуется программой лояльности «Альфа-Выгодно для бизнеса»

«Альфа-Выгодно для бизнеса» показала устойчивый рост, расширение партнерской сети и высокую вовлеченность: ей активно пользуется каждый второй предприниматель с расчетным счетом для бизнеса в Альфа-Банке. Сегодня к проекту подключено более 120 партнеров из различных сфер деятельности (доставка, реклама, связь, CRM и др.), а совокупная выгода клиентов исчисляется миллиардами баллов.

По условиям программы «Альфа-Выгодно для бизнеса» предприниматели получают кэшбэк как при покупках у партнеров из самых востребованных категорий — АЗС, красота, торговые онлайн-площадки, супермаркеты и др., так и за совершение транзакционных операций в банке.

С момента запуска программы лояльности клиентам было начислено 15 млрд баллов. Наиболее популярными категориями стали продукты, товары для дома и ремонта, а также торговые онлайн-площадки.

Проект «Альфа-Пятницы для бизнеса», запущенный в рамках программы лояльности, стал регулярным инструментом получения дополнительной выгоды для предпринимателей. У проекта простая механика: в среду объявляется партнер акции и краткосрочное топ-предложение, клиент в интернет или мобильном банке нажимает «Участвую», а в пятницу оплачивает покупки у партнера бизнес-картой Альфа-Банка и получает кэшбэк до 100%. Всего за время проведения «Альфа-Пятниц» было начислено около 500 млн баллов кэшбэка (1 балл = 1 рубль).

«Наша программа лояльности уникальна и не имеет аналогов на рынке. Это не только инструмент экономии, но и дополнительная выгода от бизнес-деятельности — вот почему она так популярна среди предпринимателей. Мы продолжим масштабировать проекты, расширять взаимовыгодное сотрудничество с партнерами и запускать новые инициативы, чтобы предприниматели получали еще больше реальной выгоды в ежедневной работе», — отметил Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

Баллы начисляются за карточные транзакции, остатки на счетах, обороты по торговому и интернет-эквайрингу, пополнение счета и другие регулярные операции. Клиентам доступны дополнительные возможности для накопления баллов по условиям регулярных акций и специальных проектов, включая федеральные рекламные кампании.