Атаки с требованием криптовалюты под угрозой расправы достигли рекорда в 2025 году

По данным аналитической компании TRM Labs, 2025 год стал рекордным по количеству так называемых wrench attacks – нападений с требованием перевести криптовалюту под угрозой физической расправы. В прошлом году было зафиксировано около 60 таких случаев.

«Криптовалютные разбои начались еще в самом начале "эры биткоинов", когда цифровые активы для закона ничего не значили. Обмен происходил очно при встрече – держателю приносили чемодан денег, он переводил в приложении их по договоренности на чужой счет», – рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах.

Реальное число атак, по признанию экспертов, значительно выше официальной статистики из-за высокой латентности криптовалютного мира. Зарубежные эксперты жалуются, что многие инциденты регистрируются как обычные грабежи, без упоминания криптовалютной составляющей.

Статистика подтверждает рост: 36 атак в 2021 году, 41 – в 2024-м и резкий скачок до 60 в 2025-м. Эксперты прогнозируют дальнейший рост в 2026 году.

Напомним, что криптовалюту признали в России имуществом только 20 января 2026 года. Теперь имущественные права, вытекающие из законного обладания цифровой валютой, подлежат судебной защите.