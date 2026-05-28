ИЭСК заменяет 42 км проводов на композитные в Шелеховском районе

В рамках плана по повышению надежности электросетей компания ИЭСК начала реконструкцию воздушных линий между Шелеховом и селом Баклаши. Общая протяженность проводов, которые будут заменены, превысит 42 км.

«Вместо стандартного провода будет использован высокотемпературный. Он обладает принципиально иными характеристиками. Ключевое преимущество – пропускная способность в 1,5-2 раза выше, чем у традиционных аналогов. Это позволяет увеличить передаваемую мощность без замены опор, что значительно сокращает сроки и стоимость реконструкции», – отмечает заместитель генерального директора ИЭСК Александр Щекин.

Технологически устаревшие стале-алюминиевые провода меняют на провода из термостойкого алюминиево-циркониевого сплава. Новые провода тоньше и легче, а их сердечник выполнен из композитных материалов с добавлением графита.

Линия на Баклаши в последние годы является одной из наиболее загруженных в регионе. Ситуация усугубляется активным подключением новых потребителей. Проект полностью отвечает планам компании по увеличению надежности и подаче электроэнергии без перебоев.