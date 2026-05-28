Экскурсионная программа ИНК признана лучшей практикой продвижения HR-бренда на форуме «Открытая промышленность»

Иркутская нефтяная компания (ИНК) получила диплом за эффективное продвижение бренда работодателя в области промышленного туризма.

Торжественное награждение лучших участников всероссийской программы состоялось в Благовещенске в рамках российско-китайского форума промышленного туризма «Открытая промышленность». Мероприятие объединило свыше 200 экспертов и делегатов из 40 регионов России, представивших передовые отраслевые практики. В приветственном слове Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов подчеркнул стратегическую значимость проекта:

«Одними из приоритетных направлений деятельности Минпромторга России являются комплексное укрепление имиджа отечественных производителей, повышение престижа технических специальностей и привлечение на предприятия высококвалифицированных кадров. Эффективному решению этих задач способствует программа "Открытая промышленность", успехи которой — результат совместной работы Агентства стратегических инициатив, региональных властей, бизнеса, вузов и институтов развития».

Федеральная программа «Открытая промышленность», реализуемая с 2021 года, нацелена на популяризацию производственного потенциала страны посредством туризма. В настоящий момент акселератор проекта охватывает 85 субъектов РФ и включает порядка 2 000 предприятий. За пять лет промышленные объекты России посетили более 2 миллионов туристов.

Экскурсионные маршруты ИНК ориентированы не только знакомство с объектами компании и современными технологиями, но и на развитие кадрового потенциала региона.

«Промышленный туризм — это не экскурсии ради экскурсий. Это стратегический инструмент, демонстрирующий молодежи Усть-Кутского района и Иркутской области возможности для самореализации в родных городах. Когда школьник видит высокотехнологичное, экологичное производство, родитель оценивает условия труда и перспективы для ребенка, а учитель находит в экскурсии образовательный ресурс — мы создаем не просто лояльность к бренду, а доверие к компании как к партнеру в развитии территории», —Ольга Харина.

ИНК развивает направление промышленного туризма с 2021 года. За этот период производственные площадки компании в Усть-Куте посетили около 2300 человек . Только в 2025 году организована 21 экскурсия для 300 участников. Флагманским объектом программы выступает Иркутский завод полимеров. Маршрут адаптирован для максимально широкой аудитории: представителей бизнес-сообщества, отраслевых экспертов, журналистов, местных жителей, а также школьников и студентов в рамках программ профориентации.