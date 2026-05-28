Мамаканская ГЭС увеличила мощность гидроагрегата на 30% после модернизации

Мамаканская гидроэлектростанция завершила первый этап технического перевооружения, выведя новый гидроагрегат на проектную мощность 28 МВт. Обновление оборудования позволит удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в северо-восточных районах Иркутской области.

«Модернизации Мамаканской ГЭС – это знаковое событие для северо-востока Иркутской области. Увеличение мощности нового гидроагрегата до 28 МВт и последующее обновление оставшихся трех агрегатов даст порядка 30% прироста в энергосистему, напрямую укрепляя энергобезопасность», – сказал первый заместитель губернатора Роман Колесов.

Новые гидротурбина и гидрогенератор изготовлены российскими заводами «Тяжмаш» и «Электротяжмаш-Привод». Начало работ по замене следующего гидроагрегата запланировано на осень текущего года, а к 2030 году общая мощность ГЭС должна достичь 112 МВт.

Мамаканская ГЭС обеспечивает электроэнергией северо-восток Иркутской области более 60 лет. Модернизация станции критически важна для строительства горно-обогатительного комбината на месторождении Сухой Лог компании «Полюс», который является ключевым потребителем энергии в регионе. Работы ведутся в условиях вечной мерзлоты.