Иркутянин Сергей Микаев впервые вышел в открытый космос

Космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев завершили выход в открытый космос, выполнив все поставленные задачи. Для уроженца Иркутска Сергея Микаева это был первый выход за пределы станции, а для Сергея Кудь-Сверчкова – второй.

«За шесть часов и шесть минут работы за бортом они выполнили ряд работ по научной программе полета МКС: установили научную аппаратуру эксперимента "Солнце – Терагерц" на модуле "Звезда", выполнили демонтаж кассеты космического эксперимента "Экран-М", сняли и забрали на станцию контейнер оборудования "Биориск" с модуля "Поиск"», – сообщили в Роскосмосе.

Внутри контейнера «Биориск» находились образцы микроорганизмов, длительное время проведшие в космосе.

Напомним, что Сергей Микаев впервые полетел в космос 27 ноября на корабле «Союз МС-28». На орбите он проведет восемь месяцев.