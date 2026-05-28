Инфляция в мае остается ниже прошлогодней

Недельная инфляция в России с 19 по 25 мая составила 0,07% после дефляции 0,02% неделей ранее. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, с начала мая цены выросли всего на 0,11%, с начала года — на 3,22%.

«Годовая инфляция, по оценке Минэкономразвития, замедлилась с 5,36% до 5,33%», — приводит данные эксперт.

По словам Чернова, в целом возврат к недельному росту цен после небольшого снижения не выглядит разворотом тренда на охлаждение инфляции. «Ее среднесуточный темп в текущем месяце оценивается в 0,004% против 0,005% в апреле и 0,014% в мае прошлого года. Таким образом, динамика заметно ниже прошлогодней», — поясняет аналитик.

«Главное давление на недельный показатель дали отдельные сезонные позиции. Поездки на Черноморское побережье России подорожали на 3,2%», — сообщает Чернов. По его словам, фиксируется повышение цен на лук (+2,1%), свеклу (+1,6%), капусту и морковь (+1,3%), сахар (+0,9%). «Стоимость дизтоплива и бензина поднялась на 0,5% и 0,3% соответственно. То есть о разгоне инфляции по широкому списку товаров и услуг речи не идет», — подчеркивает эксперт.

Аналитик обращает внимание, что при этом в продуктах сохраняется заметное снижение по ряду чувствительных для потребителя позиций. «Помидоры подешевели на 3,6%, яйца — на 2,2%, рис и сливочное масло — на 0,4%, свинина, молоко и сметана — на 0,3%», — приводит данные Чернов. «Плодоовощная продукция в среднем снизилась на 0,1%, хотя внутри этой группы картина стала более смешанной», — уточняет эксперт.

«ЦБ эти данные дают аргумент в пользу дальнейшего осторожного снижения ключевой ставки, но не снимают всех рисков», — считает Чернов. «Инфляционные ожидания населения в мае выросли с 12,9% в апреле до 13%. Это достаточно высокий уровень», — сообщает аналитик. «В то же время ценовые ориентиры бизнеса снизились, а средний ожидаемый рост отпускных цен на ближайшие 3 месяца опустился до 3,4% в годовом выражении», — добавляет эксперт.

«Недельный показатель инфляции выглядит позитивно для рынка облигаций и ожиданий по ставке. Но для более уверенного смягчения монетарной политики ЦБ нужно устойчивое замедление цен без скачков по отдельным позициям», — поясняет Чернов.

«Наш прогноз по ближайшему заседанию ЦБ остается осторожным. При сохранении продемонстрированных недельных темпов инфляции базовый сценарий предполагает снижение ставки на 0,5 п.п. Если за следующие две недели инфляция будет околонулевой, не исключен пересмотр ставки на 1 п.п. при отсутствии нового скачка цен на энергоносители, услуги и продовольствие, но ЦБ вряд ли будет торопиться», — прогнозирует аналитик.

«Высокие инфляционные ожидания населения, бюджетные расходы и внешние риски пока не позволяют регулятору более быстро переходить к мягкой монетарной политике», — заключает Владимир Чернов.